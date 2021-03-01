Брак суддів та доступ до правосуддя: Зеленський назвав "хвороби" судової системи
Президент України Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.
Про це президент заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30".
Через відсутність третини суддів, громадяни змушені місяцями та роками чекати рішень судів, зазначив Зеленський.
"В цьому контексті потрібно відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя", - вважає президент.
За його словами, систему мають заповнити доброчесні та професійні судді.
"Брак доброчесних суддів входить до другої групи проблеми судової системи. Це глобальні, хронічні недуги, що існують роками, що потребують глибинних змін. Зокрема, законодавчих змін", - повідомив він.
Нагадаємо, Рада перегляне судову реформу після критики Володимира Зеленського.
Раніше президент назвав судову систему в Україні однією з найбільших сьогоднішніх проблем країни.