Как украинцы ответили на вопросы Зеленского: предварительные результаты

Партия "Слуга народа" обнародовала предварительный результат всеукраинского опроса. Сейчас обработали 74% анкет.
Об этом сообщила пресс-служба партии.
Сейчес результаты выглядят так:
Напомним, Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.
Отметим, полиция получала заявления от граждан о незаконности опроса президента Украины Владимира Зеленского.
РБК-Украина писало, что по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов 25 октября был проведен опрос, на котором украинцам предложили ответить на пять вопросов.