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Как украинцы ответили на вопросы Зеленского: предварительные результаты

Автор: Анастасия Рокитна

Партия "Слуга народа" обнародовала предварительный результат всеукраинского опроса. Сейчас обработали 74% анкет.

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Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сейчес результаты выглядят так:

  • Пожизненное за коррупцию. За - 82,97%, против - 13,8%
  • Свободная экономическая зона на Донбассе. За - 46,70%, против - 46,4%
  • Уменьшить количество депутатов. За - 89,60%, против - 7,1%
  • Легализовать медицинский каннабис. За- 64,88%, против - 29,5%
  • Будапештский меморандум. За- 74,12%, против - 17,2%

Напомним, Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.

Отметим, полиция получала заявления от граждан о незаконности опроса президента Украины Владимира Зеленского.

РБК-Украина писало, что по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов 25 октября был проведен опрос, на котором украинцам предложили ответить на пять вопросов.

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