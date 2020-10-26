ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Результаты опроса Зеленского обнародуют сегодня вечером

Новина українською → Киев, Понедельник 26 октября 2020 10:54
Результаты опроса Зеленского обнародуют сегодня вечером Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В партии "Слуга народа" анонсировали обнародование результатов всеукраинского опроса. Как проголосовали украинцы, станет известно вечером.

Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.

"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", - сказала она.

Кравчук говорит, опрос не имеет никаких юридических последствий.

По данным экзит-пола социологической группы "Рейтинг", 81% проголосовавших поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию. 45% за и 43% против создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек и легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.

Напомним, полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского.

Также ОПОРА утверждала, что Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский опрос
NEWS
В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов
DAILY
Командующий Воздушных сил: За времена независимости мы не получили ни одного военного самолета
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Командующий Воздушных сил: За времена независимости мы не получили ни одного военного самолета