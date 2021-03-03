Назначили в.и.о. главы Госгеокадастра
Правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Завадского Сергея Александровича. Решение принято 3 марта.
Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании.
Ранее сообщалось, что Романа Лещенко в декабре прошлого года уволили с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК).
Также напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок действия обязанностей двух человек, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в попытке подкупа экс-главы Госгеокадастра Романа Лещенко.
До этого НАБУ и САП задержали исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области по подозрению в попытке подкупа.
Отметим, Верховная рада Украины назначила министра по вопросам ветеранов. Ведомство возглавила Юлия Лапутина.
Также Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.