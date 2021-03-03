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Назначили в.и.о. главы Госгеокадастра

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 14:14
Назначили в.и.о. главы Госгеокадастра Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Завадского Сергея Александровича. Решение принято 3 марта.

Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании.

Ранее сообщалось, что Романа Лещенко в декабре прошлого года уволили с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК).

Также напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок действия обязанностей двух человек, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в попытке подкупа экс-главы Госгеокадастра Романа Лещенко.

До этого НАБУ и САП задержали исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области по подозрению в попытке подкупа.

Отметим, Верховная рада Украины назначила министра по вопросам ветеранов. Ведомство возглавила Юлия Лапутина.

Также Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.

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