Назначили в.и.о. главы Госгеокадастра

Правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Завадского Сергея Александровича. Решение принято 3 марта.

Ранее сообщалось, что Романа Лещенко в декабре прошлого года уволили с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК).

Также напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок действия обязанностей двух человек, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в попытке подкупа экс-главы Госгеокадастра Романа Лещенко.

До этого НАБУ и САП задержали исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области по подозрению в попытке подкупа.