Навальному грозит два с половиной года колонии, суд перенесли на 2 февраля

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Судебное заседание перенесли на 2 февраля.

Об этом в эфире "Настоящего времени" сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.

По ее словам, прокуратура может запросить и больший срок, хотя "это просто невозможно".

"Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", - сказала она.

Адвокат сообщила, что ей предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля.

Арест Навального

Вчера просто в отделении полиции Химок арестовали Алексея Навального. О начале судебного заседания сообщили за 10 минут. Журналистов не пускали, хотя объяснили место проведения судебного заседания возможностью присутствовать представителям СМИ.

Европейский Союз и НАТО осудили действия России. Также Украина обеспокоена ситуацией вокруг Навального.

Дело "Ив Роше"

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

По этому делу ему огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.

Протесты в России

В связи с арестом Навального в России начались акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных, которые устроили пикет в поддержку Навального возле Гостиного двора. Среди задержанных экс-депутат Муниципального образования "Нарвский округ" Анна Каруличева и активист Павел Чупрунов.

Так, в Санкт-Петербурге задержали 55 человек, в Москве - два человека, в Химки - 13 человек, и по одному - в Иркутске и Архангельске.

Напомним, Навального задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он находился около пяти месяцев из-за отравления. В причастности к отравлению оппозиционера подозревают российские спецслужбы.