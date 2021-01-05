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Нацгвардия Украины начинает разработку доктрины по принципам НАТО

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 06:59
Нацгвардия Украины начинает разработку доктрины по принципам НАТО Фото: Нацгвардия (facebook.com-NGU)
Автор: Артур Родивилов

В Национальной гвардии Украины начинают работу над доктриной, совместимой с концепциями НАТО. В разработке доктрины будут помогать коллеги из США и Канады.

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Один из американских советников Гари Квош отметил, что доктрина "определяет роль и место органов военного управления, командиров всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем".

"Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам по вопросам обороны и безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров", - добавил Квош.

В июне 2020 года НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей. Украина стала шестым таким партнером Североатлантического альянса, наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

Программа расширенных возможностей является частью инициативы НАТО по усилению оперативной совместимости войск ее стран-участниц с силами альянса.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку Украины на фоне агрессии Российской Федерации в Черном море.

Также сообщалось, что Украина рассчитывает на увеличение количества учений НАТО на своей территории.

Добавим, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма является препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.

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