НАТО обеспокоено увеличением российских войск в Крыму

Североатлантический Альянс (НАТО) обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе. Также Российская Федерация усиливает присутствие в Африке, на Ближнем Востоке, в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба Альянса.

"Реальность такова, что мы наблюдаем рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки. И это вызывает большую озабоченность", - заявил Столтенберг.

Он заявил, что НАТО очень внимательно следит за наращиванием российской военной мощи.

"Это также причина, по которой НАТО повысила готовность сил. Мы адаптируем НАТО в ответ на большую активность Россию, которая вкладывает большие средства в новую военную технику, а также увеличивает свое военное присутствие вдоль наших границ, в том числе в Северной Африке и в Ливии", - отметил генсек Альянса.

Ранее Столтенберг сообщал, что НАТО усилит помощь Украине в черноморском регионе из-за агрессии со стороны РФ.

Также министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму.