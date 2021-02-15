НАТО готово развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге

В частности, Столтенберг заявил, что на видеоконференции с министрами обороны стран НАТО 17-18 февраля предложит увеличить финансирование развертывания сил и боевых групп на восточном фланге возле границ с Россией.

Кроме того, он предложит начать обсуждение инициативы "НАТО-2030" в рамках подготовки к саммиту в 2021 году, а также заявил, что флот разведывательных беспилотников из пяти единиц дронов AGS готов к миссиям на восточном направлении.