UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НАТО готово развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге

Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что альянс готов задействовать флот разведывательных дронов. Планируется, что они будут мониторить восточный и южный фланг НАТО.

Об этом в Twitter сообщил пресс-офицер Дилан Уайт.

Популярные новости
Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Путин заявил, что "не бросит Донбасс" 13 февраля 2021
У Путина объяснили слова о поддержке Донбасса: имел в виду социальную помощь 15 февраля 2021
В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине 12 февраля 2021
Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу 12 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021
В РФ сообщили, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2" 14 февраля 2021
Чернышов о свободном рынке газа: это не хаос или безответственность поставщиков 15 февраля 2021

В частности, Столтенберг заявил, что на видеоконференции с министрами обороны стран НАТО 17-18 февраля предложит увеличить финансирование развертывания сил и боевых групп на восточном фланге возле границ с Россией.

Кроме того, он предложит начать обсуждение инициативы "НАТО-2030" в рамках подготовки к саммиту в 2021 году, а также заявил, что флот разведывательных беспилотников из пяти единиц дронов AGS готов к миссиям на восточном направлении.

Напомним, на прошлой неделе истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем.

Также Столтенберг оценил возможность вывода войск НАТО из Афганистана.

"Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет", - заявил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОРоссийская Федерациядрон
Читайте также
Россия с июля делает все, чтобы заблокировать переговоры по Донбассу, - Резников
Прогноз погоды