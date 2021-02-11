Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем

Истребители НАТО вчера, 10 февраля, поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов над Черным морем. В российскую группу входили бомбардировщики Ту-22 и истребители, которые их сопровождали.

Для перехвата российских самолетов, которые пролетали вблизи территории НАТО над Черным морем, поднимали истребители Румынии, Болгарии и Турции. Истребители вернулись на базу только после того, как российские самолеты покинули район.

"Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, а также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения", - рассказали в НАТО.

Еще один подобный инцидент произошел 9 февраля у берегов Норвегии. Норвежские истребители были подняты в небо для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-160.