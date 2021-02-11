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Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем

Новина українською → Черное море, Четверг 11 февраля 2021 16:07
Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем Фото: Ту-22 (warfor.me)
Автор: Дмитрий Левицкий

Истребители НАТО вчера, 10 февраля, поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов над Черным морем. В российскую группу входили бомбардировщики Ту-22 и истребители, которые их сопровождали.

Об этом сообщило Объединенное командование воздушных сил НАТО.

Для перехвата российских самолетов, которые пролетали вблизи территории НАТО над Черным морем, поднимали истребители Румынии, Болгарии и Турции. Истребители вернулись на базу только после того, как российские самолеты покинули район.

"Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, а также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения", - рассказали в НАТО.

Еще один подобный инцидент произошел 9 февраля у берегов Норвегии. Норвежские истребители были подняты в небо для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-160.

Напомним, в начале февраля российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндло. Эстонский МИД после этого вызвал российского посла и передал ему ноту протеста.

Добавим, недавно Украина предложила НАТО проводить военные операции в небе вблизи оккупированного Крыма. Однако это предложение не касается неба над самим Крымом.

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Новости Украины Происшествия НАТО Российская Федерация Черное море истребители бомбардировщики перехват
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