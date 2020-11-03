Наступление ответственности за сбитие МН17 неизбежно, - Кулеба

Министры иностранных дел государств-участниц совместной следственной группы по авиакатастрофе МН17 обсудили выход России из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией. Украинская сторона настаивает, что ответственность за сбитие самолета неизбежна.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-разговоре с представителями государств-участниц совместной следственной группы.

"К каким бы политическим маневрам не прибегал виновник, наступление ответственности за сбитие МН17 - неизбежно", - заявил Кулеба.

Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Отметим, Амстердам заявил, что не будет отказываться ни от одной возможности добиться справедливости для 298 жертв и их родственников.

Напомним, сегодня на суде по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе.