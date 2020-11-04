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Порушення Конституції: в Європарламенті проти ідеї Зеленського про розпуск КСУ

Новость на русском → Київ, Середа 04 листопада 2020 11:27
Порушення Конституції: в Європарламенті проти ідеї Зеленського про розпуск КСУ Фото: судді КСУ (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Євродепутати, які займаються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента України Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду (КСУ). У Європарламенті це назвали порушенням Конституції.

Про це постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер і заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон заявили в інтерв'ю DW.

Ґалер заявив, що не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний суд.

"Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного суду антиконституційними заходами Верховної ради", - зазначив він.

Фон Крамон, в свою чергу, спростувала заяву голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давида Арахамія про підтримку євродепутатів ініціативи Зеленського.

"Ми не можемо спонукати президента взяти й звільнити всіх суддів Конституційного суду", - зазначила фон Крамон.

Втім, євродепутати виступають за оновлення складу КСУ, але в законний спосіб.

Нагадаємо, до відставки суддів КСУ закликав секретар РНБО Олексій Данілов. Він також пригрозив суддям відповідальністю за рішення, що посягають на фундаментальні основи конституційного ладу.

Сам Зеленський закликав суддів КСУ добровільно подати у відставку. Цей сценарій буде самим ліберальним, на думку президента.

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