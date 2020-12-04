НАПК просит Зеленского отклонить закон об ответственности за ложь в декларациях

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков призвал президента Владимира Зеленского ветировать принятый сегодня закон 4460-д об ответственности за ложь в декларациях. Новиков направил президенту соответствующее письмо.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК в Facebook.

В письме Новиков отметил, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для тех, кто умышленно не подает электронную декларацию или умышленно не указывает в ней недостоверные сведения.

"Таким образом, эти деяния Верховная рада признает не преступлениями, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния", - пояснили в НАПК.

Фото: лист Александра Новикова (facebook.com/NAZKgov)

Напомним, сегодня Рада поддержала возвращение ответственности за недостоверное декларирование. Депутаты одобрили законопроект 4460-д, который был компромиссным и предусматривает смягчение ответственности.

Как писало РБК-Украина, у Зеленского заявили, что закон 4460-д будет временным, ведь президент настаивает, чтобы нарушителей сажали за решетку.