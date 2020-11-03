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В НАПК пояснили последствия решения Конституционного суда

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 14:08
В НАПК пояснили последствия решения Конституционного суда Фото: Александр Новиков (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Решение Конституционного суда позволило топ-чиновникам не сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии. Пока данный вопрос не будет урегулирован, на сайте Реестра деклараций невозможно подать сообщение о таких изменениях.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

"Освобождение от обязательства сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии - это "зеленый свет" чиновникам скрыть свое состояние, избежать ответственности и продолжать действовать в частных интересах, вместо того, чтобы работать на благо государства за деньги налогоплательщиков", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

До решения КСУ должностные лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, были обязаны в электронной форме в течение 10 календарных дней с момента получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода сообщить об этом в НАПК.

"Существенным изменением в имущественном состоянии считаются доход, имущество или расход (расход), превышающих 105 100 грн (по состоянию на 2020 год)", - пояснили в НАПК.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Таким решением были заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье.

Такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал угрозой нацбезопасности. Он внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

Ранее РБК-Украина писало, что судьи Верховного суда рассказали, что решение КСУ может быть основанием для пересмотра дел по исключительным обстоятельствам.

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