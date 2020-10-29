ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит": у Зеленского отреагировали на решение КСУ

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 16:34
"Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит": у Зеленского отреагировали на решение КСУ Фото: судьи Конституционного суда (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Офисе президента Украины считают, что за решениями Конституционного суда по декларированию стоит ряд политических групп. Эти группы якобы хотят ослабить государство и посеять хаос.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В то же время Подоляк отказался разглашать имена причастных к скандальным решениям КСУ.

"Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Мы знаем все политические группы, которые так или иначе к этому причастны. Но кризис только начался и озвучивать сразу имена конкретных интересантов, в том числе корпоративных, в принципе нецелесообразно. Потому что сейчас вопрос идет об урегулировании этого кризиса в диалоговом формате", - отметил советник главы ОП.

Он считает, что подобные решения КСУ будут "бить по основам государственности" и провоцировать акции протеста.

"За счет того, что будут приниматься подобные решения, которые будут, мягко говоря, бить по основам государственности. Будут провоцировать опять улицу, позволят напугать тех же депутатов, которые будут считать, что государство проваливается с точки зрения эффективности и жесткости управления. Начнутся шатания и все это позволит пересмотреть какие-то фундаментальные основы политического договора, по которым мы сейчас живем", - пояснил Подоляк.

Кроме того, по мнению Подоляка, этот кризис имеет и положительную сторону, ведь теперь президент сможет усилить реагирование на подобные ситуации.

Напомним, недавно Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также суд запретил Национальному агентству по предупреждению коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим НАПК закрыло реестр электронных деклараций.

Сегодня президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, на котором планируют рассмотреть два сценария выхода из этой ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Конституционный суд Украины Декларации о доходах Офис президента
NEWS
На Донбассе ранение получил украинский военный
РБК-Украинаинформационное агентство На Донбассе ранение получил украинский военный
DAILY
Вице-премьер Олег Уруский: У Украины нет никакой необходимости в ядерном оружии
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вице-премьер Олег Уруский: У Украины нет никакой необходимости в ядерном оружии