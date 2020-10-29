"Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть": у Зеленського відреагували на рішення КСУ

В Офісі президента України вважають, що за рішеннями Конституційного суду щодо декларування стоїть ряд політичних груп. Ці групи нібито хочуть ослабити державу і посіяти хаос.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Водночас Подоляк відмовився розголошувати імена причетних до скандальних рішень КСУ.

"Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть. Ми знаємо всі політичні групи, які так чи інакше до цього причетні. Але криза тільки почалася і озвучувати одразу імена конкретних інтересантів, в тому числі корпоративних, в принципі недоцільно. Тому що зараз питання йде про врегулювання цієї кризи в діалоговому форматі", - зазначив радник глави ОП.

Він вважає, що подібні рішення КСУ будуть "бити по основам державності" і провокувати акції протесту.

"Шляхом того, що будуть прийматися такі рішення, які будуть, м'яко кажучи, бити по основам державності. Будуть провокувати знову вулицю, дозволять налякати тих же депутатів, які будуть вважати, що держава провалюється з точки зору ефективності та жорсткості управління. Почнуться хитання і все це дозволить переглянути якісь фундаментальні основи політичного договору, за якими ми зараз живемо ", - пояснив Подоляк.

Крім того, на думку Подоляка, ця криза має й позитивну сторону, адже тепер президент зможе посилити реагування на подібні ситуації.

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