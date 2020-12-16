Молдова повысила статус русского языка. Чиновников обязали говорить по-русски

Парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус. Закон принят по инициативе сторонников действующего президента Игоря Додона, который в ближайшее время уступит пост Майе Санду.

Об этом сообщает местное издание newsmaker.

Сообщается, что скандальный закон о статусе русского языка приняли во втором чтении. Согласно документу, граждане смогут на русском языке обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации и, соответственно, получать ответы на языке обращения.

Также чиновников обязали по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык. Отдельно отмечается, что ответственность за нарушение этого закона несут руководители органов государственной власти, государственных и местных администраций, общественных объединений, а также предприятий учреждений и организаций.

Отметим, в 2018 году русский язык в Молдове утратил такой статус после того, как Конституционный суд признал устаревшим действовавший закон "О функционировании языков на территории МССР".

Как полагают эксперты, реализация закона о статусе русского языка в Молдове не будет стимулировать национальные меньшинства к изучению румынского языка. Также существует возможный риск конфликтов между этническими группами.

Напомним, ранее президент Игорь Додон обещал до инаугурации Майи Санду повысить статус русского языка в Молдове.

В начале декабря парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о статусе русского языка и согласовал возвращение российского ТВ.