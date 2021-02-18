ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Миротворцы ООН на Донбассе: как и при каких условиях их могут ввести

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 13:28
Миротворцы ООН на Донбассе: как и при каких условиях их могут ввести Фото: Сергей Кислица (flickr com unisgeneva)
Автор: Игорь Литвиненко

Миротворцы Организации Объединенных Наций могут быть введены на Донбасс лишь в случае заключения мирного договора между Украиной и Россией. При этом обращение Украины в ООН о введении миротворцев остается в миле.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу", - сказал Кислица.

Далее ООН вместе с Украиной разрабатывает мандат, после чего соглашение направляют на рассмотрение Верховной рады по инициативе правительства и президента.

Кислица отметил, что обращение Украины в ООН о введении миротворцев на Донбасс пока никто не отменял. Однако в Нью-Йорке пока нет практической дискуссии по развертыванию миссии.

Напомним, в конце прошлого года в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявили, что Украина пока не обсуждает размещение миротворцев ООН на Донбассе.

Позже вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что введения миротворцев на Донбасс рассматривается как один из вариантов реализации минских соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ООН Донбасс миротворцы
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами