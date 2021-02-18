Миротворці ООН на Донбасі: як і при яких умовах їх можуть ввести

Миротворці Організації Об'єднаних Націй можуть бути введені на Донбас лише у випадку укладення мирного договору між Україною і Росією. При цьому звернення України в ООН про введення миротворців залишається в милі.

Про це в інтерв'ю "Лівому березі" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Послідовність така: сторони конфлікту досягають мирної угоди. Його підтримує ООН, після чого їде місія, яка у співпраці зі сторонами конфлікту, а головне, у співпраці з країною-сувереном, вивчає, який під цю мирну угоду найкраще підходить формат. Глава місії доповідає Раді", - сказав Кислиця.

Далі ООН разом з Україною розробляє мандат, після чого угоду направляють на розгляд Верховної ради за ініціативою уряду і президента.

Кислиця зазначив, що звернення України до ООН про введення миротворців на Донбас поки що ніхто не скасовував. Однак у Нью-Йорку поки немає практичної дискусії щодо розгортання місії.