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В Минздраве объяснили, сколько продлится карантин выходного дня

Автор: Марианна Присяжнюк

В Украине готовятся к введению карантина выходного дня. Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Он подчеркнул, что Украина не готова к полному локдауну.

"Мы не можем по экономическим причинам позволить себе полный локдаун, как наши европейские соседи. Сколько продлится карантин выходного дня будет зависеть от того, удастся ли нам стабилизировать ситуацию", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине введут карантин выходного дня. Предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Ожидается, что по субботам и воскресеньям будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведения массовых мероприятий. Кроме того, будет запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

По словам президента Владимира Зеленского, карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель.

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