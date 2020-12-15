Минздрав рассчитывает получить вакцину от COVID-19 уже в феврале

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. И он рассчитывает, что первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года.

Об этом Степанов заявил в эфире "Радио НВ".

По его словам, по глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии.

"Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале", - заявил Степанов.

При этом он добавил, что вакциной в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Министерство здравоохранения может "очень четко проконтролировать". В частности, медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина сможет получить первые дозы вакцины от коронавируса во втором квартале следующего года.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что рассматривается вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID всех украинцев, а не только группы риска.

РБК-Украина стало известно, что вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.