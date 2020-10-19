В Минздраве назвали худший прогноз: 35 тысяч вирусных заболеваний в сутки

В Министерстве здравоохранения прогнозируют 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев. Прогноз включает как заболевание коронавирусом, так и гриппом.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября, начале ноября.

"Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания", - сказал Кузин.

Он отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", - добавил Кузин.

По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве прогнозируют пик эпидемии вирусных заболеваний в конце ноября.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 4766 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели уже более 300 тысяч человек.