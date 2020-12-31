Микитась не пришел на заседание суда, его доставят принудительно

Украинский застройщик Максим Микитась не пришел на заседание Шевченковского районного суда Киева, который должен рассмотреть меру пресечения в отношении него. Он подозревается в заказном похищении и вымогательстве денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Сообщается, что подозреваемый не явился на заседание, хотя был заранее уведомлен. Он также не предоставил информацию о причинах неявки. В связи с этим обвинение подало ходатайство о принудительном приводе.

Следственная судья Наталья Аббасова разрешила принудительный привод Микитася на заседание суда, которое запланировано на 13:00.

Напомним, вчера избрание меры пресечения Микитасю перенесли из-за заявления об отводе судьи. По мнению адвокатов, произошло нарушение процедуры автоматического распределения судей.

В полиции заявили, что все доказательства по новому делу Микитася являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором.

Отметим, Микитась ранее пошел на сотрудничество с НАБУ, после чего его выпустили из СИЗО, где он находился по подозрению в организации аферы с квартирами Национальной гвардии. Так как теперь его преследуют в новом уголовном деле, НАБУ заявляет о давлении на своего обличителя коррупции.