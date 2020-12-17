МИД России отказывается идти на контакт в любом формате, - Кулеба

Министерство иностранных дел России отказывается идти на контакт с украинской стороной. Российский МИД не хочет коммуницировать с Украиной в любом формате.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ".

По словам Кулебы, в российском МИД "что-то сломалось" после первого разговора с министром Сергеем Лавровым.

"И никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим, ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате", - пояснил он.

Министр добавил, что ему обидно из-за отсутствия контакта между украинским и российским МИД.

"Когда он не ответил на мой звонок относительно обострения на Донбассе, я не расстроился, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить. Министры иностранных должны оставаться каналом коммуникации", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, развитие отношений между Киевом и Москвой в большей степени зависит от властей Украины.

Добавим, недавно Кулеба призвал страны ОБСЕ усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы Кремль прекратил агрессию и забрал войска с украинской территории.