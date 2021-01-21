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Меркель предложила России помощь для регистрации COVID-вакцины в ЕС

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила помощь для регистрации российской вакцины от COVID в Европейском союзе. В частности, документы для регистрации может подготовить институт Пауля Эрлиха - немецкий регулятор.

Об этом канцлер заявила на брифинге, передает t-online.de.

Меркель на брифинге задали вопрос о том, поддерживает ли она появление российской вакцины Sputnik V на европейском рынке и совместное ее производство.

"Можно вместе работать в гуманитарной сфере. Заявка уже подана EMA (европейский регулятор, - ред.). И я предложила, чтобы наш институт Пауля Эрлиха мог бы оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА. Если вакцина будет одобрена EMA, можно говорить о совместном производстве", - заявила Меркель.

Она также уточнила, что предлагала поддержку немецкого регулятора в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным. А помощь заключается в оформлении документации.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия одобрила вакцину Sputnik V и выдала шестимесячное разрешение на ее использование.

Накануне Россия подала заявку в ЕС на регистрацию COVID-вакцины.

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