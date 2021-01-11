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У Меркель поддержали Трампа в скандале с Twitter: имеет право на свободу слова

Новина українською → Берлин, Понедельник 11 января 2021 14:51
У Меркель поддержали Трампа в скандале с Twitter: имеет право на свободу слова Фото: Ангела Меркель (flickr.com/dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях нарушает его право на свободу слова. Данное решение должно регулироваться национальным законодательством, а не волей компаний.

Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает The Telegraph.

По его словам, руководство онлайн-платформ не должно определять свободу мнений.

"Фундаментальное право на свободу слова является правом элементарной важности. Это право может быть нарушено, но в рамках закона и в рамках, определенных законодательным органом, а не в соответствии с решением руководства социальных сетей", - заявил Зайберт.

Он также подчеркнул, что Меркель считает проблемой блокировку аккаунтов Трампа на долгосрочной основе. Зайберт добавил, что операторы соцсетей несут ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была "отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию". Поэтому скандальные твиты достаточно сопровождать пометками.

Напомним, после беспорядков в США и штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа за то, что тот заявлял о "краже" победы на выборах президента. В социальной сети заявили, что призывы Трампа могут обострить ситуацию в стране и привести к всплеску насилия.

Кроме того, Facebook бессрочно заблокировал его аккаунты после беспорядков в США.

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