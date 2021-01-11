У Меркель підтримали Трампа в скандалі з Twitter: має право на свободу слова

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що блокування акаунтів президента США Дональда Трампа у соціальних мережах порушує його право на свободу слова. Дане рішення має регулюватися національним законодавством, а не волею компаній.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає The Telegraph.

За його словами, керівництво онлайн-платформ не має визначати свободу думок.

"Фундаментальне право на свободу слова є правом елементарної важливості. Це право може бути порушено, але в рамках закону і в межах, визначених законодавчим органом, а не згідно з рішенням керівництва соціальних мереж", - заявив Зайберт.

Він також наголосив, що Меркель вважає проблемою блокування акаунтів Трампа на довгостроковій основі. Зайберт додав, що оператори соцмереж несуть відповідальність за те, щоб політична дискусія не була "отруєна ненавистю, брехнею і підбурюванням до насильства". Тому такі скандальні дописи досить супроводжувати позначками.

Нагадаємо, після заворушень у США і штурму Капітолію Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа за те, що той заявляв про "крадіжку" перемоги на виборах президента. У соціальній мережі заявили, що заклики Трампа можуть загострити ситуацію в країні та привести до сплеску насильства.

Крім того, Facebook безстроково заблокував акаунти після заворушень в США.