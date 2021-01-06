"Медзакупки" ответили Степанову на возможное отстранение от закупки вакцин

В государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" отреагировали на слова министра здравоохранения Максима Степанова об их отстранении от закупки вакцин. В ГП также рассказали, что один из производителей вакцин предупредил о возможном выходе из переговоров из-за затягивания принятия решения о поставках.

Об этом говорится в заявлении ГП "Медзакупки".

В предприятии утверждают, что они могут законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей. В заявлении говорится, что Украина должна получить портфель вакцин, и ГП способно его составить.

"Напоследок отметим о возможности отстранить ГП "Медзакупки Украины" от закупки вакцины. Мы привыкли действовать прозрачно и открыто... Нам нужно иметь возможность работать без неправомерного давления со стороны министра здравоохранения", - говорится в заявлении.

Затягивание принятия решения о поставке вакцины

В "Медзакупках" ранее заявили, что Минздрав утвердил только одного производителя вакцин, хотя был и еще один. Теперь есть вероятность, что другая компания откажется от контакта. Степанов назвал публикацию этой информации порчей имиджа страны.

"Дискредитация имиджа страны заключается в отсутствии конкретных решений и действий во взаимодействии с контрагентами, а также в имитации активной деятельности без реальных шагов. В частности, один из производителей предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава", - ответили в ГП на сегодняшние слова министра.

Остановка работы "Медзакупок"

Сегодня на брифинге министр назвал фейком информацию, что ГП "Медзакупки" прекратили деятельность из-за прекращения финансирования со стороны Минздрава. В ГП назвали эти слова манипуляцией.

В заявлении предприятия говорится, что финансовый план, о котором шла речь на брифинге, не имеет отношения к финансированию ГП в 2021 году. Без утвержденного и работающего Временного плана использования бюджетных средств не образуются финансовые обязательства по защищенным статьям расходов предприятия, говорится в заявлении.

"Временный план использования бюджетных средств был направлен нами 21 декабря 2020, повторный засыл - 31 декабря 2020 года. К сожалению, он был отклонен Минздравом Украины. То есть сейчас мы не имеем никакого финансового документа, подтверждающего наши обязательства. Таким образом, это блокирует нашу работу ", - сообщили в ГП.

Напомним, в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

Также в "Медзакупках" заявили, что Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.