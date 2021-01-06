"Медзакупівлі" відповіли Степанову на можливе відсторонення від закупівлі вакцин

У державному підприємстві "Медичні закупівлі України" відреагували на слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова про дискредитацію України перед міжнародною спільнотою. В ДП розповіли, що один з виробників вакцин попередив про можливий вихід з перемовин через затягування прийняття рішення про поставки.

Про це йдеться у заяві ДП "Медзакупівлі".

У підприємстві стверджують, що вони можуть законтрактувати вакцини ключових світових виробників. У заяві говориться, що Україна має отримати портфель вакцин, і ДП здатне його скласти.

"Наостанок зазначимо щодо можливості відсторонити ДП “Медзакупівлі України” від закупівлі вакцини. Ми звикли діяти прозоро та відкрито... Нам потрібно мати можливість працювати без неправомірного тиску з боку міністра охорони здоров`я", - йдеться в заяві.

Затягування прийняття рішення про поставку вакцини

У "Медзакупівлях" раніше заявили, що МОЗ затвердив лише одного виробника вакцин, хоча був і ще один. Тепер є ймовірність, що інша компанія відмовиться від контакту. Степанов назвав публікацію цієї інформації псуванням іміджу країни.

"Дискредитація іміджу країни полягає у відсутності конкретних рішень та дій у взаємодії із контрагентами, а також в імітації активної діяльності без реальних кроків. Зокрема, один із виробників попередив про можливий вихід з перемовин, оскільки занадто довго чекав на рішення МОЗ", - відповіли в ДП на сьогоднішні слова міністра.

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