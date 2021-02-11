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Лукашенко: от связки Беларуси и РФ зависит, будет ли в регионе война

Автор: РБК-Украина

От связки Беларуси и Российской Федерации зависит, будет ли война в регионе. При этом не стоит спешит с интеграцией обеих стран.

Об этом на VI Всебелорусском народном собрании заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "БЕЛТА".

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"Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - отметил Лукашенко.

Он также назвал протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального попыткой раскачать РФ, чтобы потом синхронизировать с акциями в Беларуси. По его мнению, это якобы подтверждает вмешательство внешних сил, которые заинтересованы в срыве интеграции обеих стран.

Напомним, ранее белорусский президент назвал Беларусь якобы последней суверенной страной в Европе. Кроме того, он подчеркнул, что геополитические игроки стремятся вовлечь Минск в орбиту своего влияния.

Кроме того, Лукашенко заявлял, что абсолютно никого не боится в своей стране.

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