ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко: я в своей стране абсолютно никого не боюсь

Новина українською → Минск, Пятница 29 января 2021 14:30
Лукашенко: я в своей стране абсолютно никого не боюсь Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко "никого не боится" в своей стране. Он в очередной раз повторил, что готов защищать ее с оружием в руках.

Об этом он заявил на встрече со студентами, передает БЕЛТА.

По его словам, в Совете Республики не верили, что из-за протестов в Беларуси Лукашенко будет встречаться со студентами.

"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", - заявил он.

Он также отметил, что ему не стыдно за свои поступки.

"Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - добавил Лукашенко.

Кроме того, он заявил студентам, что создал государство якобы на "окровавленном куске разрушенной империи".

Напомним, ранее Александр Лукашенко объявил о введение цензуры в социальных сетях на территории Беларуси. По его мнению, мир рано или поздно к этому сам придет. Он добавил, что мессенджеры и соцсети "могут привести к планетарной революции".

Он также объяснил свою тайную инаугурацию тем, что накануне церемонии якобы готовились провокации. Отметим, его инаугурация прошла неожиданно, поскольку вообще не была анонсирована.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
ЕС назвал еще одно условие для транша Украине: касается "Медицинских закупок"
РБК-Украинаинформационное агентство ЕС назвал еще одно условие для транша Украине: касается "Медицинских закупок"
DAILY
Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе