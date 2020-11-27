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Локдаун сведет к нулю заражение коронавирусом в Украине, - Степанов

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19. Это может свести заболеваемость к нулю.

Об этом он рассказал на онлайн-брифинге.

По его словам, с другой стороны - надо считаться с экономической точкой зрения.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.

По его словам, существуют предпосылки для введения жесткого карантина - эпидситуация и нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники. Причиной тому есть большие скопления людей во время зимних праздников.

Сейчас в Минздраве, по словам Степанова, рассматривают различные варианты реагирования на ситуацию с коронавирусом.

Отметим, в Украине обнаружили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218.

В случае введения полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него, отметим министр здравоохранения Максим Степанов.

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