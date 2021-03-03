UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Литва отказалась выдавать Тихановскую Беларуси

Автор: РБК-Украина

Литва не будет выдавать оппозиционерку Светлану Тихановскую Беларуси. Любые подобные запросы белорусской стороны имеют "ритуальный характер".

Об этом в интервью DW заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим", - отметил Адоменас.

По его словам, отказ выдать оппозиционерку вряд ли еще больше ухудшит отношения Вильнюса и Минска, поскольку с октября 2020 года Литву в Беларуси представляет не посол, а временный поверенный.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской. До этого завершили расследование в отношении четверых доверенных лиц оппозиционерки, которых подозревают в якобы подготовке захвата администрации в Гомеле.

Также сообщалось, что белорусская оппозиция надеется на то, что президент Александр Лукашенко оставит власть уже этой весной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьЛитваСветлана Тихановская
Читайте также
Лукашенко допустил размещение в Беларуси военных самолетов России
Лукашенко исключил трансфер власти в Беларуси: все будет по закону
Прогноз погоды