Лишение свободы за ложь в декларациях могут вернуть: комитет ВР поддержал закон

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №4651 президента Владимира Зеленского. Этот закон предлагает вернуть лишение свободы за ложь в декларациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета.

Члены комитета рекомендуют парламенту одобрить проект за основу в первом чтении. Такое решение поддержали 15 нардепов, а двое - воздержались.

Напомним, 27 января Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование. Документ определен как неотложный.

Закон предлагает умышленное непредставление декларации наказывать штрафом или "лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет".

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Это впоследствии заблокировало работу Национального агентства по предотвращению коррупции и вызвало конституционный кризис в стране.

В конце декабря глава государства подписал закон о разблокировании деятельности НАПК.

Также президент заявлял о необходимости усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.