Малюська рассказал об этапах выхода из конституционного кризиса в Украине

То, что сейчас происходит в Украине, безусловно, является конституционным кризисом. Есть три этапа выхода из этого кризиса, один из них уже реализован.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, одним из этапов выхода, который реализовало правительство, является решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций и доступа к нему в автоматическом порядке.

"Это скорая помощь, которая была реализована. Второе - это дальнейшее возобновление функционала. Это представление закона. Третье - это проблема потери доверия к судьям КСУ. Как это было понятно с сегодняшней пресс-конференции - никто даже не скрывает, что принимая это решение, судьи руководствовались собственным интересом", - добавил министр.

Напомним, ранее политическая партия "Слуга народа" назвала три пути выхода из конституционного кризиса в Украине. В партии считают, что необходимо прекратить полномочия судей КСУ.

Кстати, в новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попытались найти ответы на важные для украинцев вопросы. В частности, Дмитрий Кулеба, Арсений Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасия Радина и другие обсуждали, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников и какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. А также, конечно, грозит ли нашей стране потеря безвиза.

"Свобода слова Савика Шустера" от 30 октября 2020 года

Напомним, в предыдущем выпуске программы, вице-премьер-министр Алексей Резников назвал условие проведения местных выборов на Донбассе. Также политик прокомментировал позицию белорусской оппозиционерки Вероники Цепкало относительно Крыма, Донбасса и России.

Резников ответил Веронике Цепкало

25 октября в ток-шоу главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал об особенностях местных выборов 2020 года.

Сергей Щербина рассказал о местных выборах 2020

Также на программе Шустера журналист Дмитрий Гордон резко высказался о президентском опроса, который проводили волонтеры во время местных выборов.

Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в президентском опросе

Высказался о выборах и Александр Турчинов. В частности, экс-глава СНБО считает, что эти выборы были "противостоянием проукраинских сил и коллаборационистов-капитулянтов".

Турчинов о том, не показывают ли результаты выборов, что нет единства народа