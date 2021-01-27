Кулеба о визите Сийярто: не стоит думать, что в Киеве можно диктовать условия

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января посетит Украину с официальным визитом. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пояснил, чего ждет от венгерского коллеги во время встречи.

Об этом Кулеба заявил во время эфира на телеканале "Украина 24".

По его словам, никому не стоит думать, что в Киеве можно диктовать свои условия.

"Я жду от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия", - отметил Кулеба.

Напомним, сегодня Сийярто прибудет с рабочим визитом в Украину, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях между Киевом и Будапештом. В ходе визита Сийярто проведет встречу с Кулебой.

Отметим, в декабре Сийярто на заседании Совет Европы пожаловался на Украину в связи с ситуацией с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

Ранее РБК-Украина писало, что накануне визита Сийярто в Украину на почту венгерского посольства поступило письмо с угрозами. Украинская сторона начала проверку.