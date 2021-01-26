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Посольство Венгрии получило угрозы перед приездом Сийярто в Украину

Новина українською → Киев, Вторник 26 января 2021 22:58
Посольство Венгрии получило угрозы перед приездом Сийярто в Украину Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Венгерское посольство получило письмо с угрозами накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину. Украинская сторона уже начала проверку.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

По словам министра, инцидент уже расследуют украинские правоохранительные органы. Кулеба предположил, что "авторы" присланных угроз находятся не в Украине.

"На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - написал он.

Глава украинского МИД также опубликовал письмо с угрозами, который получило посольство. В письме говорится, что в случае приезда Сийярто в Украине авторы угроз "начнут в край жестко действовать".

"Если министр приедет в Украину, готовьтесь к большой крови", - написали неизвестные.

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Напомним, завтра глава венгерского МИД Сийярто прибудет с рабочим визитом в Украину, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях между Киевом и Будапештом. Сийярто встретится с Кулебой.

Как известно, это уже не первая подобная ситуация в Украине. В прошлом декабре представители венгерского нацменьшинства на Закарпатье начали получать угрозы от неизвестных. Правоохранители проводили расследование.

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