Кулеба: нет оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на сегодня нет никаких оснований для сепаратизма среди украинских венгров. А эмоции и недоверие только мешают Киеву и Будапешту развивать отношения.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так же, как и нет никаких оснований считать, что украинское государство хочет нанести вред украинским венграм Закарпатье. Мы являемся одной страной, одним обществом и такими будем всегда", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Венгрия сформируют рабочую группу по внедрению закона об образовании. Венгерскую сторону интересует, сколько часов венгерского языка будет в школах, где учатся дети закарпатских венгров.

"Получили обещание, что это будет конструктивно решено. Если сможем найти решение, то наши отношения продвинутся вперед", - заявил Сийярто.

Также стало известно, что посольство Венгрии получило угрозы перед приездом Сийярто в Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что этим инцидентом занимаются правоохранительные органы.