Кулеба: немає підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на сьогодні немає ніяких підстав для сепаратизму серед українських угорців. А емоції і недовіра тільки заважають Києву і Будапешту розвивати відносини.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з угорським колегою Петером Сійярто.

"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму. Так само, як і немає ніяких підстав вважати, що українська держава хоче завдати шкоди українським угорцям Закарпаття. Ми є однією країною, одним суспільством і такими будемо завжди", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Угорщина сформують робочу групу по впровадженню закону про освіту. Угорську сторону цікавить, скільки годин угорської мови буде в школах, де навчаються діти закарпатських угорців.

"Отримали обіцянку, що це буде конструктивно вирішено. Якщо зможемо знайти рішення, то наші відносини просунуться вперед", - заявив Сійярто.

Також стало відомо, що посольство Угорщини отримало погрози перед приїздом Сійярто до України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявив, що цим інцидентом займаються правоохоронні органи.