Кулеба в ОБСЕ призвал продолжить давление на Россию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал глав МИД стран-членов ОБСЕ продолжить давление на Россию. Агрессия России против Украины грубо нарушает принципы и обязательства перед ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба заявил, что Украина никогда не признает нарушения своего суверенитета, а также призвал Россию прекратить свою агрессию и забрать войска с украинской территории.

"Необходимо восстановить уважение к базовым принципам и обязательств ОБСЕ. Нужно продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее изменить поведение", - отметил министр.

Он отметил важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, мониторингу которой "настойчиво препятствует" Россия.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают фиксировать образцы новейшего российского вооружения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Беспилотники миссии продолжают выявлять факты незаконного ввоза военной техники из России на суверенную территорию Украины из неконтролируемых участков российско-украинской государственной границы", - добавил Кулеба.

Кроме этого глава украинского МИД представил участникам ОБСЕ инициативу "Крымская платформа", а также призвал Россию проявить волю к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группе.

Ранее украинская делегация в ТКГ заявила, что РФ пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

Кроме этого Кулеба сообщал, что Россия пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО через Совет безопасности ООН.