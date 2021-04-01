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Пентагон: в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 21:09
Пентагон: в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине Фото: Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином обострение ситуации на Донбассе. Глава американского оборонного ведомства заявил о поддержке Украины со стороны США.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Таран рассказал главе Пентагона о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Таран пожаловался, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

Со своей стороны Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.

"Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", - заявил по итогам разговора Таран.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал нынешнее обострение на Донбассе самым масштабным за последние годы.

А украинская разведка предупредила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины. Россия хочет подать свое наступление как "миротворческие" меры.

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