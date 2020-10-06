Кулеба: ничто не угрожает безвизу Украины с ЕС

Безвизовому режиму между Украиной и Европейским союзом ничто не угрожает. А позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, министр отрицает наличие споров вокруг антикоррупционных органов.

"… ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что с момента запуска Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры не было ни одного года, чтобы "жизнь этих органов было легкой и спокойной".

Напомним, накануне ряд европейских депутатов пригрозили отменой безвизового режима украинским олигархам и политикам из-за провала в борьбе с коррупцией.

В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что нет угрозы отмены безвизового режима с Европейским союзом для всех украинцев.