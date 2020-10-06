В СН заверили, что украинцам не грозит отмена безвиза с Евросоюзом

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что угрозы отмены безвизового режима с Европейским союзом для всех украинцев нет. Таким образом она прокомментировала письмо от трех европарламентариев, которое поступил в адрес главы фракции Давида Арахамии.

Об этом Кравчук рассказала в комментарии РБК-Украина.

"Мы (на фракции, - ред.) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", - заверила нардеп.

Она отметила, что в письме не указано, каким именно олигархам и политикам может угрожать отмена безвиза с ЕС.

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", - сказала депутат.

Напомним, трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом.

Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

В Верховной раде Украины ждут от Брюсселя четкую юридическую позицию по этому вопросу.