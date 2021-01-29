Кулеба о доктрине "Русский Донбасс": никому не запрещено писать фантастику

Так называемую доктрину "Русский Донбасс", которую приняли оккупационные власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей, напоминает фантастический роман.

Об этом на брифинге после заседания Люблинского треугольника заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Никому не запрещено писать фантастические романы или документы, которые напоминают произведения фантастов", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что угроза для Украины была создана в 2014 году с началом российской агрессии, с появлением ее вооруженных сил в Крыму и ОРДЛО.

"С тех пор стратегия Украины была четкой, мы учитываем все риски, все возможные сценарии событий. Но стратегия базируется на простом принципе - неотвратимое возвращения наших территорий, выведение российских войск и восстановление суверенитета Украины в этих регионах", - сказал министр.

Он добавил, что оккупанты могут принимать "все, что угодно", но Украина понимает все риски и готова к ним.

Напомним, у президента России Владимира Путина тоже отреагировали на эту "доктрину" и призывы включить оккупированный Донбасс в состав России. В частности, в Кремле исключили такую возможность и заявили, что это не стоит на повестке дня.

А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что с Россией невозможно договориться об урегулировании на Донбассе.