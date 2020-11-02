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КСУ в решениях должен учитывать евроатлантический курс Украины, - посол Германии

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 19:39
КСУ в решениях должен учитывать евроатлантический курс Украины, - посол Германии Фото: Анка Фельдхузен (kiew.diplo.de)
Автор: Дмитрий Левицкий

В своих решениях Конституционный суд должен учитывать евроатлантический курс Украины, который заложен в Конституции страны. Однако решение КСУ по декларированию вызывает сомнения, что это был учтено.

Такое заявление сделала посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее слова, борьба с коррупцией является главной составляющей в стремлении Украины к сближению с ЕС и выполнение конституционной задачи о необратимости евроатлантического курса.

"Эту конституционную задачу должен учитывать в своих решениях и КСУ. Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения по электронным декларациям, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли КСУ своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - объяснила она.

В то же время посол призвала решить нынешний конституционный кризис в Украине конструктивно и методами правового государства.

Напомним, на прошлой неделе КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал работу НАПК и ход более 100 производств в НАБУ и САП.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский назвал последние решения КСУ прямым и быстрым путем к кровопролитию.

Кроме того, Зеленский предложил парламенту прекратить полномочия всех судей КСУ для восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства.

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