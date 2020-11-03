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КСУ не принял решение по "языковому" закону

Новина українською → Украина, Вторник 03 ноября 2020 16:27
КСУ не принял решение по "языковому" закону Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Суд продолжит рассмотрение документа на одном из следующих заседаний

Конституционный суд во вторник, 3 ноября, не принял решение по "языковому закону". Рассмотрение документа продолжат на одном из следующих пленарных заседаний.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, сегодня Большая палата Конституционного суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата по поводу соответствия Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что "языковой" закон не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.

Напомним, во фракции "Слуга народа" так и не приняли решение о поддержке одного из законопроектов, направленных на решение ситуации с КСУ. Поиск голосов за президентский законопроект, предусматривающий роспуск нынешнего состава суда и отмену его последнего решения по электронному декларированию, продолжается.

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