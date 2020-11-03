Тупицкий: "языковой" закон не является проблемным

Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.

Об этом на брифинге заявил глава Конституционного суда Александр Тупицкий, передает корреспондет РБК-Украина.

По его словам, Конституционный суд еще не вынес решение по этому закону. В то же время, он подчеркнул, что не видит особых проблем с его конституционностью.

"Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств", - заявил Тупицкий.

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины рассматривает "языковой" закон на соответствие Конституции. Инициаторы этого представления отмечают, что закон якобы не соответствует ряду предписаний Основного закона, "поскольку направлен на дискриминацию русского и других языков национальных меньшинств Украины".

Рассмотрение скандальных вопросов продолжается на фоне ситуации с фактической отменой антикоррупционного законодательства в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что самым либеральным выходом из ситуации является добровольная отставка судей.