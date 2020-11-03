ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тупицкий: "языковой" закон не является проблемным

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 13:27
Тупицкий: "языковой" закон не является проблемным Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Так называемый "языковой" закон, который регулирует использование украинского языка как государственного, не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.

Об этом на брифинге заявил глава Конституционного суда Александр Тупицкий, передает корреспондет РБК-Украина.

По его словам, Конституционный суд еще не вынес решение по этому закону. В то же время, он подчеркнул, что не видит особых проблем с его конституционностью.

"Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств", - заявил Тупицкий.

Напомним, сегодня Конституционный суд Украины рассматривает "языковой" закон на соответствие Конституции. Инициаторы этого представления отмечают, что закон якобы не соответствует ряду предписаний Основного закона, "поскольку направлен на дискриминацию русского и других языков национальных меньшинств Украины".

Рассмотрение скандальных вопросов продолжается на фоне ситуации с фактической отменой антикоррупционного законодательства в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что самым либеральным выходом из ситуации является добровольная отставка судей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины язык Закон
NEWS
Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
РБК-Украинаинформационное агентство Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
DAILY
Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов