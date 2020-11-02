В "Слуге народа" пока не решили, поддержат ли увольнение судей КСУ

Во фракции "Слуга народа" так и не приняли решение о поддержке одного из законопроектов, направленных на решение ситуации с Конституционным судом. Поиск голосов за президентский законопроект, предусматривающий роспуск нынешнего состава КСУ и отмену его последнего решения по электронному декларированию, продолжается.

Об этом РБК-Украина стало известно от источников в "Слуге народа".

Как рассказали собеседники издания, эта ситуация обсуждалась на сегодняшнем заседании фракции СН с участием президента. По оценкам одного из участников заседания, за президентский законопроект готовы проголосовать до 150 депутатов от СН.

В то же время, как утверждает информированный собеседник издания, альтернативные законопроекты - о повышении кворума для принятия решений в КС и законопроект, предложенный спикером Дмитрием Разумковым - могут получить поддержку депутатов монобольшинства. Хотя на сигнальное голосование ни один из проектов не выносился.

Напомним, на прошлой неделе КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал ход более 100 производств в НАБУ и САП. В Офисе президента считают, что это решение было принято с конфликтом интересов, поскольку у некоторых судей были проблемы с НАПК.

После этого президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о прекращении полномочий нынешнего состава КСУ. Такое предложение мотивируется необходимостью восстановления добропорядочности КСУ.

Кроме того, сегодня Зеленский взял участие в заседании фракции "Слуга народа", на котором призвал депутатов монобольшинства поддержать его законопроект по КСУ.