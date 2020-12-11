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КСУ отреагировал на критику Венецианской комиссии: учтет в следующих решениях

Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд отреагировал на выводы Венецианской комиссии о конституционном кризисе в Украине. Выводы содержали критические замечания относительно решения КСУ об ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом говорится в сообщении на странице КСУ в Facebook.

В частности, в выводах Венецианской комиссии суд критикуют за аргументацию в мотивировочной части, порядок разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, а также возможные последствия относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией.

"Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета при дальнейшей наработке решений", - добавили в суде.

Напомним, вечером 9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод по КСУ. В этом заключении комиссия рекомендовала восстановить отмененную КСУ статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование.

Позже Венецианская комиссия опубликовала еще один вывод, в котором дала рекомендации по проведению реформы КСУ.

Кроме того, на выводы Венецианской комиссии уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По словам президента, выводы содержат важные ориентиры для разрешения конституционного кризиса.

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