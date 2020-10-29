В КСУ объяснили скандальное решение об отмене е-деклараций

Конституционный суд Украины (КСУ) отменил электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко, говорится в материале "Коррупция в законе. Как и почему КСУ "убил" электронное декларирование".

По его словам, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.

"Да, так будет какое-то время, пока законодатель не урегулирует ситуацию. Да, сейчас по факту эти нормы (о проверке деклараций, - ред.) ни к кому не применяются, потому что так законодатель сформулировал норму, что ее нельзя разделить", - сказал Слиденко.

Однако, судья говорит, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц. Слиденко считает, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.

Напомним, КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.