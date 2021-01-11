Крым - открытая рана для России, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал тему Крыма открытой раной для России. По его словам, об этом свидетельствует реакция Кремля на создание Крымской платформы.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Обозревателю".

Министр добавил, что у МИД есть информация о том, что Россия будет прилагать немало усилий на всех уровнях, чтобы минимизировать успех Крымской платформы.

"Несмотря на позицию России, будто вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на Крымскую платформу показала: Крым для России - открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина вернет Крым и этот факт "не должны ставить под сомнение ни на миг".

Ранее Кулеба пообещал сделать тему Крыма "адской" для Российской Федерации.

Отметим, запуск Крымской платформы запланирован на май 2021 года. Ее запустят на саммите в Киеве. При этом точной даты его проведения пока нет.

Также РБК-Украина писало, что бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что в Генштабе ВСУ готовили операцию по возвращению оккупированного Крыма.